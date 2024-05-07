Деякі країни ЄС готові прийняти запрошення РФ на церемонію "інавгурації" Путіна: ЗМІ назвали їх

У вівторок, 7 травня, у Кремлі відбудеться урочистій церемонії "інавгурації" Володимира Путіна на пост президента Росії. Деякі країни ЄС планують прийняти запрошення російської сторони.

Про це повідомляє dpa з посиланням на кількох дипломатів у Брюсселі, передає DW.

За словами співрозмовника, "інавгурацію" Путіна мають намір відвідати такі країни Європи як, Франція, Угорщина та Словаччина, "щоб тримати відкритими канали комунікації".

Тим часом багато інших членів ЄС, зокрема Німеччина, вирішили відмовитися від участі в "інавгурації" Путіна.

"Німеччина не братиме участі у цьому заході", - заявила офіційна представниця МЗС ФРН 6 травня.

Про відмову прийняти запрошення на "інавгурацію" Володимира Путіна на п'ятий президентський термін пізно увечері 6 травня повідомили також у зовнішньополітичній службі ЄС у Брюсселі.

Виданння пише, що раніше верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель висловився проти участі представника Євросоюзу у церемонії. Однак, деякі країни все ж не погодилися із цією думкою. Їхні аргументи зводилися до того, що подібний крок дасть Росії підстави в майбутньому ще більшою мірою нехтувати дипломатичними правилами та нормами, випливає з повідомлення агентства.

Велика Британія, яка не є членом Євросоюзу, також повідомила, що 7 травня не збирається відправляти свого представника до Кремля.

"Сполучене Королівство не спрямовуватиме свого представника на "інавгурацію" президента Володимира Путіна, яка має відбутися завтра. Російський напад на Україну - це неспровокована, навмисна і варварська атака на суверенну демократичну державу", - цитує Reuters заяву МЗС Британії.

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