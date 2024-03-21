Деякі країни зацікавила ідея відправити західні війська до України – посол Франції

Дипломат нагадав тезу французького президента про те, що зараз не повинно бути “червоних ліній”.

Ідея французького президента Еммануеля Макрона щодо присутності західних військ в Україні знайшла відгук у деяких інших країнах.

Про це заявив посол Франції в Україні Ґаель Весьєр під час Київського безпекового форуму.

Дипломат наголосив, що для Франції в правовому полі Росія є не ворогом, а опонентом, на якого вона не збирається нападати.

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"Але ми вже готові зробити все потрібне, щоб підтримати Україну. Ось що ми намагаємося зробити. Це не щось узгоджене з нашими друзями й партнерами. Це те, що ми думаємо. Але є деякі країни, яких зацікавили ці ідеї [відправлення західних військ до України]. Це обговорюється", – зауважив французький посол.

Весьєр нагадав тезу французького президента про те, що зараз не повинно бути “червоних ліній” і не треба утримуватися від чогось, навіть якщо буде необхідність щодо присутності військ в Україні.

"Ми можемо сказати, що це не виключається. Не будемо себе стримувати якимись межами", – пояснив він.

Нагадаємо, заява Макрона про можливе відправлення військ на територію України здійняла неабиякий галас в інформаційному просторі. Президента Франції критикували, але раптом ця риторика змінилася. Ще одна країна НАТО підтримала можливе відправлення військ до України. Цю важливу заяву слідом за Макроном зробили у Фінляндії. Міністерка закордонних справ країни Еліна Валтонен наголосила, що виключати такий сценарій просто неможливо, хоча наразі відправляти нікого не потрібно.

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