Деякі правила для біженців у Польщі змінять: які виплати скасують, як будуть влаштовувати на роботу

Деякі правила для біженців у Польщі змінять: які виплати скасують, як будуть влаштовувати на роботу

Від 1 липня 2022 року українські біженці більше не будуть отримувати щоденну фінансову допомогу на харчування в розмірі 40 злотих. Також будуть змінені правила під час працевлаштування. Читайте більше про це в матеріалі ТСН.ua.

Про скасування щоденних виплат 2 червня 2022 року повідомив заступник голови МВС Польщі та повноважний представник уряду країни у справах біженців Павло Шефернакер для місцевого видання Rzeczpospolita. Він зазначив, що в польському уряді впевнені - українці після чотирьох місяців від початку війни вже можуть стати незалежними в Польщі та адаптуватися.

Однак, щоденну допомогу будуть надалі отримувати особи з інвалідністю, вагітні жінки, багатодітні сім'ї.

Як будуть влаштовувати на роботу по-новому

В аналітичному центрі агентства з працевлаштування Gremi Personal повідомили, що чиновники також мають намір внести до спеціального закону про тимчасову охорону біженців з України певні зміни щодо працевлаштування. Нагадаємо, що наразі роботодавець протягом 14 днів від моменту прийняття на службу біженця з України повинен просто повідомити про це службу зайнятості.

Уряд пропонує додати до цього повідомлення дані про робочий час українця та розмір заробітної плати, яких роботодавець повинен дотримуватися.

Генеральний директор Gremi Personal Томаш Богдевич зазначає, що такі зміни допоможуть стимулювати мігрантів стати більш незалежними від фінансової допомоги, а роботодавців змусять працевлаштовувати українських біженців більш відповідально. Українці часто піддаються експлуатації з боку недобросовісних роботодавців через незнання польського законодавства чи мови. Нові зміни дозволять цивілізувати ринок праці для біженців.