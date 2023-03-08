Деякі українці у Польщі зможуть подаватися на карти побиту: які умови отримання

У Польщі деякі категорії українців, які прибули до крани після 24 лютого 2022 року через повномасштабний напад РФ і мають чинний статус PESEL UKR , зможуть від 1 квітня подавати заяви на отримання карт тимчасового побиту (дозвіл на тимчасове проживання у Польщі). Процедуру для біженців спростили.

Про це йдеться на офіційній сторінці Уряду Польщі.

Нові поправки в законі, який підписав президент Польщі Анджей Дуда, чітко визначають категорії біженців з України, які зможуть подаватися на карти тимчасового побиту. Йдеться про тих, хто: офіційно працевлаштовані/працевлаштуються в Польщі, виконуватимуть висококваліфіковану роботу в країні (науковці, інженери, айтішники і т.д), ведуть підприємницьку діяльність на території РП.

Згідно із документом, для отримання карти тимчасового побиту українцям достатньо буде подати лише заяву та деякі документи. Заяви на отримання карти побиту потрібно буде подавати воєводі за місцем проживання українського біженця у Польщі.

Відбитки пальців біженцям не потрібно буде здавати, оскільки їх братимуть з реєстру PESEL. Вказується, що українців можуть викликати на особистий візит до адмінцентрів тільки в особливих випадках.

Нагадаємо, раніше у Варшаві пояснили, як українцям легалізуватися на тривалий термін у Польщі.

Як повідомлялося, роботу у Польщі знайшли 84% працездатних українців, які виїхали до сусідньої країни через повномасштабний напад РФ. Біженці шукають пропозиції роботи, які більше відповідають їхнім навичкам і кваліфікаціям.

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