Деякі українці зможуть безкоштовно вакцинуватися від COVID-19 в Угорщині: хто матиме таку змогу

Щеплення робитимуть у пунктах вакцинації особам від 18 років.
Угорщина безкоштовно вакцинуватиме від COVID-19 громадян сусідніх країн, які проживають уздовж кордону, зокрема, це і жителі Закарпатської області. Щеплення зможуть отримати також жителі кількох прикордонних районів Румунії, Сербії, Хорватії Словенії, Австрії та Словаччини.
Про це повідомив угорський урядовий портал.
Вакцинація має стартувати від липня. Яким саме препаратом щепитися, обрати не можна буде. Громадяни зможуть вакцинуватися лише тим препаратом, який буде запропонований.
Вакцинуватимуть зокрема, і угорців, і громадяни інших держав, які проживають в адміністративних одиницях, прилеглих до угорського кордону, і яким вже виповнилося 18 років. Імунізація буде відбуватися у відповідних пунктах щеплень.
"Угорщина ще більше посилить свій захист від епідемії, а з метою захисту угорського населення та угорців за кордоном, вона розширить сферу захисту на тих, хто живе безпосередньо вздовж угорських кордонів, незалежно від того, є вони угорцями чи не громадяни Угорщини", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, вакцинуватися від коронавірусу можуть безкоштовно туристи в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів - Абу-Дабі. Для щеплення пропонується препарат китайської компанії Sinopharm, а також вакцину від компаній Pfizer/BioNTech.
Як повідомлялося, попереднє зараження коронавірусом не обов'язково захищає від COVID-19 у довгостроковій перспективі. Пацієнти, що одужали, можуть захворіти вдруге уже через шість місяців. А тому, за словами вчених, вакцинація необхідна для всіх людей, незалежно від того, хворіли вони на COVID-19 чи ні.