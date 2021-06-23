Деякі українці зможуть безкоштовно вакцинуватися від COVID-19 в Угорщині: хто матиме таку змогу

Щеплення робитимуть у пунктах вакцинації особам від 18 років.

Угорщина безкоштовно вакцинуватиме від COVID-19 громадян сусідніх країн, які проживають уздовж кордону, зокрема, це і жителі Закарпатської області. Щеплення зможуть отримати також жителі кількох прикордонних районів Румунії, Сербії, Хорватії Словенії, Австрії та Словаччини.

Про це повідомив угорський урядовий портал.

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Вакцинація має стартувати від липня. Яким саме препаратом щепитися, обрати не можна буде. Громадяни зможуть вакцинуватися лише тим препаратом, який буде запропонований.

Вакцинуватимуть зокрема, і угорців, і громадяни інших держав, які проживають в адміністративних одиницях, прилеглих до угорського кордону, і яким вже виповнилося 18 років. Імунізація буде відбуватися у відповідних пунктах щеплень.

"Угорщина ще більше посилить свій захист від епідемії, а з метою захисту угорського населення та угорців за кордоном, вона розширить сферу захисту на тих, хто живе безпосередньо вздовж угорських кордонів, незалежно від того, є вони угорцями чи не громадяни Угорщини", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, вакцинуватися від коронавірусу можуть безкоштовно туристи в столиці Об'єднаних Арабських Еміратів - Абу-Дабі. Для щеплення пропонується препарат китайської компанії Sinopharm, а також вакцину від компаній Pfizer/BioNTech.

Як повідомлялося, попереднє зараження коронавірусом не обов'язково захищає від COVID-19 у довгостроковій перспективі. Пацієнти, що одужали, можуть захворіти вдруге уже через шість місяців. А тому, за словами вчених, вакцинація необхідна для всіх людей, незалежно від того, хворіли вони на COVID-19 чи ні.

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