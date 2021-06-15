Діамантова лихоманка в Південній Африці: тисячі людей приїхали до маленького селища в пошуках каміння

Тамтешній селянин знайшов на полі прозорий камінь.

До невеликого селища Ква Хлаті в Південній Африці з'їхалася понад тисяча мисливців за дорогоцінним камінням. Сталося це, коли тамтешній селянин знайшов на полі прозорий камінь, схожий на алмаз.

Чи дійсно знахідка чогось варта та що каже влада, розповіли у сюжеті ТСН.Ранок 15 червня.

На полі в селі Ква Хлаті яблуку ніде впасти: скрізь працюють копачі. Вони сподіваються знайти бодай трохи прозорих камінців, які вважають алмазами. Дехто зі скептиків певен: на полі знайшли кристали звичайного кварцу. Утім, перекопувати ледь не кожен сантиметр землі інструментами, виделками і навіть руками продовжують сотні, бо хочуть кращого життя.

З'ясувати, чи справді знахідка - це дорогоцінні алмази, має державний концерн. Його експерти вже вирушиили на поле збирати зразки та обіцяють звіт найближчим часом.

Новини світу: у селищі Південної Африки спалахнула "діамантова" лихоманка

У Південній Африці вже три десятиліття зберігаються високий рівень соціальної нерівності та безробіття, а пандемія ситуацію лише погіршила. Можливо, саме тому надія на краще життя привабила стільки копачів. Попри те, що досі не зрозуміло, чи їхні знахідки дорогоцінні, але люди ними вже торгують. За камінець правлять від 7 до 20 доларів.

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