"Дідів виселяли": у Росії судові пристави виганяють на вулицю 93-річну ветеранку війни

"Дідів виселяли": у Росії судові пристави виганяють на вулицю 93-річну ветеранку війни

Дочка пенсіонерки стала жертвою "чорних рієлторів", і тепер судові пристави виселяють її родину на вулицю.

У російській Пермі пристави хочуть виселити ветеранку Другої світової війни Халіду Чуганаєву, її дочку та онука жити на вулицю.

Про це повідомляють "Аргументи та факти".

Сусіди шість годин охороняли вхід до квартири 93-річної пенсіонерки, щоби не допустити виселення сім'ї.

"Висвердлили замок, незаконно потрапили до квартири і ходили тут, як у себе вдома, зверталися зі мною, як зі злочинницею, навіть у туалет двері зачинити не давали", — розповіла дочка ветеранки Наріса.

Жінка стала жертвою "чорних рієлторів", і тепер судові пристави виселяють її родину. Окрім цієї квартири сім'я більше нічого не має.

Своєю чергу, судові пристави заявили, що дізнавшись про похилий вік однієї з боржниць, вони домовилися про перевезення пенсіонерки до соціальної установи.

Раніше повідомлялося, що у Харкові шахраї "віджимали" квартиру у полковника запасу СБУ.

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