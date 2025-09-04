Дідусь випадково забрав з дитсадка чужого онука: чим це обернулося

Дитсадок / © pexels.com

В австралійському місті Банґор розпочали розслідування інциденту, коли 1 вересня літній чоловік помилково забрав із дитячого центру First Steps Learning Academy не свого онука.

Про це повідомляє BBC.

Чоловік прийшов по дитину, однак замість власного онука взяв додому іншого малюка, який у той момент спав у темній кімнаті. Про зникнення стало відомо лише тоді, коли мати хлопчика приїхала до садка та виявила, що її однорічного сина там немає.

«Я не можу описати це відчуття. Вони не могли сказати мені його [чоловіка] ім’я, не могли сказати, хто він і кого мав забрати. Вони навіть не знали, який його вигляд, окрім того, що він у шортах і літнього віку», — поділилася мати хлопчика.

Зазначається, що за правилами безпеки, дітей мають право забирати лише батьки, офіційні опікуни або визначені доглядачі.

Попри пережите, жінка наголосила, що звинувачує не дідуся.

«Ми не злимось на нього. Ми не ображаємося на нього — ми звинувачуємо дитсадок», — сказала мати зниклого хлопчика.

Дружина дідуся розповіла, що її чоловік «спустошений» і «визнав помилку».

«Коли він зрозумів, одразу повернув дитину якнайшвидше», — сказала вона.

У дитсадку First Steps повідомили, що вихователь, який допустив ситуацію, відсторонений від роботи.

«Ми щиро просимо вибачення у сімей, яких безпосередньо торкнулася ця прикра та виняткова ситуація», — заявила директорка закладу Тріша Хасті.

Вона наголосила, що подібного інциденту ще не було в жодному з дитсадків мережі, і вже вжито додаткових заходів, аби «це більше ніколи не повторилося».

Управління з питань дошкільної освіти та догляду за дітьми Нового Південного Вельсу назвало випадок «надзвичайно тривожним і серйозним» та почало офіційне розслідування.

Подія відбулася на тлі посиленої уваги до безпеки в австралійських дитсадках: минулого місяця уряд представив нові законодавчі ініціативи, спрямовані на підвищення стандартів у цій сфері.

