Дідусі віком до 76 років стали лідерами безжальної банди озброєних грабіжників

В Італії заарештували банду високопоставлених озброєних грабіжників віком від 51 до 76 років.

Про це пише La Repubblica.

Банду з шести пенсіонерів затримали після скоєння декількох озброєних крадіжок зі зломом у поштових відділеннях у Римі.

70-річний Італо Де Вітт на прізвисько "німець", 68-річний Сандро Баруццо та 77-річний Раньєро Пула більше схожі на безневинних дідусів, ніж на запеклих злочинців, але зовнішність може бути оманливою. Італійські прокурори стверджують, що вони були лідерами безжальної банди озброєних грабіжників, яка спеціалізувалась на поштових відділеннях Риму. У банди була дуже чітка структура: троє літніх джентльменів нагорі, троє інших експертів, 66-річний майстер з виготовлення ключів, який зламував різні замки, та два муляри 51 та 56 років, які займалися "дірками", через які банда проникла до поштових відділень.

У всіх членів були судимості, але у лідерів був особливий послужний список, який походить від 1970-х років.

Італійська влада розпочала розслідування діяльності банди після пограбування поштового відділення у травні минулого року, коли троє людей у масках, капелюхах та сонцезахисних окулярах, щоб їх не впізнали, тримали співробітників під дулом пістолета і зуміли втекти зі 195 000 євро. Відтоді слідчим стало відомо, що вони планували ще як мінімум два пограбування, обидва з яких у результаті були скасовані з різних причин.

30 серпня 2023 року банда повинна була здійснити напад на поштове відділення, але вони перервали збройне пограбування, помітивши, що охоронці завантажили до банкомату лише невелику суму грошей, тому потенційна винагорода не вартувала ризику. Потім, 6 вересня, їм не пощастило: броньована вантажівка, на яку вони націлилися, так і не прибула на поштове відділення Риму, яке вони планували атакувати.

За даними газети, ще одне збройне пограбування було припинено, оскільки в одного з них – 66-річного майстра з виготовлення ключів – були проблеми з нетриманням і йому була потрібна операція на простаті.

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Досвідчену банду нарешті спіймали 6 листопада, коли вони спробували пограбувати поштове відділення на Віа Кальпурніо Пізоне, попри те, що перебували під наглядом поліції. Як завжди, муляри проробили в стіні дірку і зашили її фанерою. Так троє членів банди проникли на пошту, але коли вони збиралися втекти зі 152 000 євро, їх затримала поліція.

У ході розслідування прокуратура з'ясувала, що троє літніх лідерів – Де Вітт, Пула та Баруццо – рідко розмовляли телефоном, справедливо підозрюючи, що їх може підслуховувати поліція. Натомість вони часто зустрічалися у маловідомому барі, щоб обговорити плани наступної операції. Усі троє були старими знайомими поліції. Перший арешт Де Вітта відбувся 1971 року, за ним були десятки добре задокументованих злочинів, а двоє його соратників мали приголомшливі судимості.

Шестеро людей заарештували за звинуваченням у збройному пограбуванні, і після короткого судового розгляду трьох лідерів було засуджено до чотирьох років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, жінка вбила свого чоловіка, бо той дуже любив мотоцикли. Вона схопила пістолет та декілька разів вистрілила у коханого.

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