Диктатор Путін хоче на "виборах" отримати рекордну кількість голосів: джерела назвали цифри

Російський диктатор Путін хоче на наступних так званих "виборах" президента отримати від населення рекордні 80% голосів.

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Про це пише видання "Медуза" з посиланням на власні джерела в адміністрації Путіна.

Джерела видання повідомили, що такий результат хочуть забезпечити різними методами: мобілізацією реальних прихильників, адміністративною та корпоративною мобілізацією, електронним голосування.

У Кремлі хочуть також задіяти у передвиборчій кампанії форум-виставку "Росія", яка відкриється на ВДНГ у листопаді 2023-го, щоб продемонструвати "досягнення останніх років".

За деякою інформацією саме на цій виставці диктатор оголосить про висування своєї кандидатури, але це питання ще не вирішено остаточно.

Джерела видання повідомили, що на цій виставці кожен день будуть присвячувати конкретному регіону, виду спорт в або історичній особі.

Разом з тим технолог, який співпрацює з адміністрацією Путіна, заявив, що дуже важко працювати в умовах війни. "Сидиш, готуєш. А потім — бац! - і за місяць до виборів дрони бомблять умовно Кримський міст — і вся кампанія по п**ді".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент ПАР Сиріл Рамафоса у Кремлі закликав Путіна відновити "зернову угоду".

Крім того, ми раніше інформували, що російський диктатор Путін уникає спроби турецького президента Реджепа Таїпа Ердогана провести переговори щодо повернення до "зернової угоди".

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