Диктатор Путін може оголосити нову багатотисячну мобілізацію - NYT

Путін представить війну в Україні "як битву за відновлення російських історичних земель".

Російський президент-диктатор Володимир Путін незабаром може оголосити про багатотисячну мобілізацію в країні. Йдеться про сотні нових "мобіків".

Про це з посиланням на американську розвідку повідомляє The New York Times.

Автори матеріалу наголошують, що, за інформацією американські розвідники, є свідчення того, що незабаром він Кремль може мобілізувати "ще більше росіян до армії, додавши сотні тисяч до 300 тисяч уже призваних".

Видання пише, що у зверненні до Федеральних зборів диктатор Путін знову заявить, мовляв, "рятує" не лише Україну від "нацизму", але й Росію - від "поглинання" НАТО. Таке твердження Кремля безглузде для європейців. Втім, воно "стало гаслом у Москві, яке об’єднує".

Крім цього, NYT зауважує, що президент країни-агресорки Путін представить війну в Україні "як битву за відновлення російських історичних земель".

Нагадаємо, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Роман Світан вважає, що неанонсований візит президента США Джо Байдена до України змінить першочергову мету звернення Путіна до Федеральних зборів Росії. Наголошується, що "візит перетасував усі карти Путіну та зламав усі наративи російської пропаганди".

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