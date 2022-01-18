"Диктатори нас не розділять": новообрана голова Європарламенту пообіцяла підтримку Україні

Також вона наголосила, що "Україна зараз перебуває під загрозою".

Новооборона голова Європейського парламенту Роберта Мецола під час виступу згадала у своїй промові Україну. Вона пообіцяла посилити дипломатичні зусилля для вирішення масштабних конфліктів, зокрема навколо України.

Відеозвернення опубліковане на сайті Європарламенту 18 січня.

Зазначається, що на пресконференції після того, як її обрали на посаду голови Європарламенту, вона у своїй промові висловила підтримку Україні та наголосила, що "Україна зараз перебуває під загрозою".

"Я згадала Україну та Білорусь у контексті, в якому ми живемо, який стосується безпеки, ризиків та загроз на наших зовнішніх кордонах. Цей парламент є дуже однозначним у своїй позиції – диктатори нас не розділять. І такі повідомлення будуть і надалі надсилатися", - сказала вона пізніше на пресконференції після обрання.

Варто зазначити, 18 січня відбулосся голосування на обрання нового голови Європейського парламенту. вперше за 20 років нею стала жінка. На цю посаду призначили Роберту Мецолу, яка раніше обіймала посаду віцепрезидентки Європарламенту.

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