"Диктатори не зупиняться, це початок": прем’єр Польщі назвав країни, які можуть стати наступними цілями Путіна та Лукашенка

"Диктатори не зупиняться, це початок": прем’єр Польщі назвав країни, які можуть стати наступними цілями Путіна та Лукашенка

Моравецький наголосив, що вже є вдосталь доказів того, що саме білоруський режим привозить мігрантів до європейського кордону.

Прем’єр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що дії режиму Олександра Лукашенка, якого підтримує також Росія, загрожують всій Європі. На його думку, "диктатори не зупиняться" і нинішня ситуація є лише початком.

Про це повідомляє RMF24.

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Моравецький висловив думку, що ця міграційна криза, яка виникла на білорусько-польському кордоні, здається такою лише "здалеку". Насправді, за його словами, вона є чітко спланованим елементом гібридної війни, оголошеної Олександром Лукашенком усій Європі за підтримки Володимира Путіна.

"Але вони ( події на польсько-білоруському кордоні) не такі. Це політична криза, створена з особливою метою. Мета – дестабілізувати ситуацію в Європі вперше після закінчення холодної війни 30 років тому. За останні тижні ми надали великі докази того, що саме білоруський режим ввозить мігрантів на кордон для того, щоб згодом транспортувати їх до Західної Європи", - висловився польський прем’єр.

Моравецький сказав, що "сьогодні мета – Польща, а наступними будуть Німеччина, Бельгія, Франція чи Іспанія".

"Це лише початок. Диктатори не зупиняться. Я хочу вас запевнити: Польща не піддасться шантажу, і ми зробимо все, щоб зупинити зло, яке загрожує Європі", - зазначив польський політик.

Прем'єр Польщі також закликав до солідарності з Польщею, Литвою та Латвією.

"Європа, наш спільний будинок, перебуває під загрозою; на польсько-білоруському кордоні триває гібридна війна, яку Олександр Лукашенко за підтримки Володимира Путіна оголосив усьому ЄС; я закликаю до солідарності з Польщею, Литвою та Латвією", - підсумував Моравецький.

Нагадаємо, прем’єр Польщі Матеуш Моравецький також сьогодні заявив, що Олександр Лукашенко розв'язав гібридну війну проти ЄС і це найбільша спроба дестабілізувати Європу за останні 30 років.

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