"Диктатури зрештою падають": Єрмак - про громадянську війну в Росії

В ОП відреагували на повстання у Росії.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на збройне повстання у Росії терористів ПВК "Вагнер". Він наголосив, що громадянська війна у РФ - це результат війни проти України.

Про це він написав у Twitter.

Єрмак пояснив, що збройне повстання у Росії - це наслідок війни проти України. Він переконаний, що диктатури падають через внутрішні суперечності.

"Громадянська війна в Росії була єдиним вірогідним результатом незаконного вторгнення Путіна в Україну. Історія показує нам, що всі диктатури зрештою падають під вагою внутрішніх суперечностей та ненаситних апетитів", - написав голова Офісу президента.

Нагадаємо, у проти 24 червня найманці ПВК "Вагнер" під керівництвом олігарха Євгена Пригожина перетнули державний кордон Росії та увійшли до Ростова. "Вагнерівці" взяли під контроль адміністративні та військові об'єкти. Ватажок найманців пригрозив походом на столицю Москву.

За даними ЗМІ, Путін наказав ліквідувати Пригожина.

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