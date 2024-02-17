"Диктованого Москвою миру не буде": Шольц різко відповів на плани Путіна

Шольц наголосив, що загроза для європейських країн з боку Росії реальна.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що країни ЄС повинні підтримувати Україну до повної деокупації і виведення російських військ.

Про це він заявив у виступі на Мюнхенській конференції з безпеки.

"Путін має зрозуміти, що диктованого Москвою миру не буде, бо ми цього не допустимо. Ми згуртовані як ніколи" - сказав Шольц.

Він наголосив, що війна, яку розгорнула Росія є найбільшим випробуванням Статуту ООН від 1945 року, що змушує зробити два висновки.

"Перший - це те, що загроза для європейських країн з боку Росії реальна, і другий - про необхідність істотного зміцнення європейської безпеки, що потребує значних інвестицій", - сказав він.

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Він додав, що країнам Європи вдалося згуртуватися у підтримці України і досягти своєї мети зі зміцнення оборонних можливостей Європи.

"Росія, навпаки, не досягла жодної своєї цілі у війні", - заявив Шольц. Ві наголосив, що за два роки Україна звільнила більше половини територій, окупованої Росією на початку вторгнення, і позбавила РФ контролю над Чорним морем.

"Це все завдяки перш за все українським Збройним силам. Я дуже поважаю їхню мужність і їхні важкі успіхв. Підтримка України всіма нами зіграла свою роль, і зараз це має бути для нас стимулом не заспокоюватись, а рішуче йти далі цим шляхом", - сказав Шольц.

Також ми писали, що канцлеру Німеччини Олафу Шольцу на Мюнхенській безпековій конференції не сподобалося запитання про те, чому країна досі не постачає ракети Taurus нашій державі. Він наголосив, що Німеччина витрачає на зброю для України найбільше коштів після США.

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