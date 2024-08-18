Дим і вогонь видно за сотні метрів: у Ростовській області дрони атакували нафтобазу

У ніч проти неділі, 18 серпня, безпілотники атакували нафтобазу у Пролетарську Ростовської області. На об'єкті виникла масштабна пожежа, дим від якої можна було побачити за сотні метрів.

Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Губернатор Ростовської області Василь Голубєв у своєму дописі у Telegram заявив, що силами ППО атаку БПЛА нібито було відбито. Пожежа, за його словами, виникла внаслідок падіння уламків.

"На південному сході Ростовської області силами ППО також було відбито атаку БПЛА. Унаслідок падіння уламків на території промскладів у Пролетарську сталося загоряння дизпалива. До гасіння залучено підрозділи пожежників", — написав він.

У Ростові горіла нафтобаза

Згодом він також повідомив, що гасіння пожежі було призупинено через повторну атаку безпілотників. РосЗМІ звинувачують в атаках ВСУ.

Попередньо відомо про влучання в одразу у два резервуари з нафтою на підприємстві "Кавказ".

Нагадаємо, українські безпілотники вдарили по нафтобазі "Губкінська" в Бєлгородській області РФ. В регіоні пролунала серія сильних вибухів.

У Ростовській області РФ масштабна пожежа біля нафтобази

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