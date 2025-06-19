Дім українки, яка врятувалась від війни з Росією, знищила іранська ракета в Ізраїлі

Тетяна Куракова. / © New York Post

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Тетяна Куракова, яка врятувалась від російського вторгнення 2022 року, втратила свій новий дім в Ізраїлі — він був зруйнований унаслідок іранської атаки на Бат-Ям.

Цю історію розповідає New York Post.

“Це було схоже на жах. Я не можу описати, наскільки все було масштабно. Я не розуміла, як мені вдалося вижити”, — розповіла 40-річна Куракова в коментарі New York Post, не стримуючи сліз.

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Жінка переїхала до Ізраїлю з Києва, рятуючись від війни. Відновлення життя на новому місці тривало два роки — аж до того моменту, коли Іран завдав удару по південному передмістю Тель-Авіва. Одна з ракет влучила у будівлю поряд із її домом.

За словами Куракової, серед дев’яти загиблих — п’ятеро українців, які, як і вона, рятувалися в Ізраїлі від війни в Україні. Ще десятки людей дістали поранення, сотні будинків — пошкоджені або зруйновані.

Наслідок ракетного удару по Бат-Яму. / © New York Post

“Це дуже боляче. Ти ніколи не знаєш, чи виживеш. Саме тому я виїхала з України — думала, що все позаду”, — каже вона.

У момент вибуху Тетяна була вдома. Вона згадує, як кинулась на другий поверх, щоб встигнути зібрати найнеобхідніше — документи, речі, валізу:

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“Я подумала, що треба швидко брати документи та тікати. Я розуміла, що це може бути лише початком”.

Нагадаємо, українці масово хочуть залишити Ізраїль і Іран. Міністерство закордонних справ України формує евакуаційні списки громадян, які планують залишити Ізраїль та Іран через загострення ситуації на Близькому Сході.