Димові шашки та фаєри: в Італії таксисти влаштували загальнонаціональний страйк

Вимагають заборонити мобільні застосунки.

В Італії таксисти влаштували загальнонаціональний страйк.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 25 листопада.

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Водії влаштували масові акції з вимогою заборонити діяльність мобільних застосунків для таксі. Вони кажуть, що транснаціональні компанії знищують традиційні служби таксі. Крім того, все це відбувається на тлі й без того високого рівня безробіття в Італії.

Наймасовіший мітинг, а це кілька тисяч учасників зібрався у Римі. До столиці з’їхались таксисти з усієї Італії. Вони погрожують продовжувати страйкувати, допоки їхні вимоги не врахують.

Новини світу: в Італії таксисти вимагають заборонити діяльність мобільних застосунків для перевезення

Як повідомлялося, в іспанському місті Кадіс другий тиждень страйкують металурги. Десятки тисяч людей перекрили вхід до порту. Металурги вимагають підвищення зарплат. Адже, кажуть, що інфляція в країні найвища за останні тридцять років.

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