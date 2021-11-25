Димові шашки та фаєри: в Італії таксисти влаштували загальнонаціональний страйк

Вимагають заборонити мобільні застосунки.
В Італії таксисти влаштували загальнонаціональний страйк.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 25 листопада.
Водії влаштували масові акції з вимогою заборонити діяльність мобільних застосунків для таксі. Вони кажуть, що транснаціональні компанії знищують традиційні служби таксі. Крім того, все це відбувається на тлі й без того високого рівня безробіття в Італії.
Наймасовіший мітинг, а це кілька тисяч учасників зібрався у Римі. До столиці з’їхались таксисти з усієї Італії. Вони погрожують продовжувати страйкувати, допоки їхні вимоги не врахують.
Як повідомлялося, в іспанському місті Кадіс другий тиждень страйкують металурги. Десятки тисяч людей перекрили вхід до порту. Металурги вимагають підвищення зарплат. Адже, кажуть, що інфляція в країні найвища за останні тридцять років.
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