"Дінь! Дінь! Дінь! Запуск! Псссс, бум!": Трамп пояснив, як працюватиме протиракетний щит США (відео)

Кандидат у президенти США Дональд Трамп на передвиборчій зустрічі в Нью-Гемпширі пообіцяв створити над країною протиракетний щит на кшталт ізраїльського “Залізного купола”. При цьому він з дитячою безпосередністю описав роботу “неймовірних технологій”, за якими спостерігав під час одного з візитів до Ізраїлю.

Про це повідомляє NBC News, опублікувавши відео фрагменту виступу Трампа.

“Я побудую “Залізний купол” над нашою країною, найсучасніший щит протиракетної оборони, виготовлений у США”, - пообіцяв провідний кандидат в президенти від Республіканської партії.

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За словами Трампа, він був вражений, коли побачив, як працює протиракетний щит. Намагаючись описати побачене, політик використав активну жестикуляцію та звуконаслідування.

“Я це бачив, це так неймовірно... Ці хлопці генії, у них м’язи не тут [показує на біцепс], у них тут м'язи [показує на скроню], вони спокійно заходять до кімнати та “Дінь! Дінь! Дінь! Дінь!” [натискає кнопки на уявній клавіатурі], у них є лише 17 секунд, щоб зрозуміти, що відбувається, чи не так? "Бомба!", "Ок. Запуск!”, “Пссс, бууум!”, – описав Дональд Трамп процес перехоплення ворожої ракети, завершивши жестом потужного вибуху.

Такий опис викликав сміх у багатьох присутніх.