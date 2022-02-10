Динаміка негативна: росЗМІ повідомляють про погіршення стану хворого на коронавірус Жириновського

Стан 75-річного політика оцінюється як тяжкий.
Стан російського депутата від ЛДПР Володимира Жириновського, якого з коронавірусом було госпіталізовано до Центральної клінічної лікарні в Москві, погіршується, ситуація ускладнюється цукровим діабетом.
Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали з посилання на лікарів.
Так, за словами медиків, динаміка протікання хвороби у політика негативна, прогресує дихальна недостатність із сатурацією 90–91%. Telegram-канал Mash пише, що права легеня уражена приблизно на 30%, ліва на 50%, але площа зараження збільшується. Організм не тримає цукор, тож Жириновському колють інсулін.
Водночас сам політик вважає себе здоровим, прагне працювати і не хоче лікуватися - щоб продовжувати неінвазивну вентиляцію легень, йому дають заспокійливе.
Нагадаємо, що напередодні у пресслужбі фракції ЛДПР заявили, що їхній лідер продовжує працювати, почувається добре.
Раніше Жириновський в ефірі російського радіо розповідав, що зробив уже вісім щеплень від коронавірусу. У грудні у своєму Telegram Жириновський розповідав, що для перших трьох щеплень він використав вакцину "Супутник V", потім три рази вколовся "ЕпіВакКороною", а для сьомої і восьмої доз обрав "КовіВак".
Читайте також:
- Міністр оборони Резніков вдруге захворів на коронавірус
- "Швидкого й легкого одужання": Зеленський відреагував на COVID у Ердогана
- Єрмак за чотири дні одужав від коронавірусу: як йому це вдалося
Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.