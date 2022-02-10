Динаміка негативна: росЗМІ повідомляють про погіршення стану хворого на коронавірус Жириновського

Стан 75-річного політика оцінюється як тяжкий.

Стан російського депутата від ЛДПР Володимира Жириновського, якого з коронавірусом було госпіталізовано до Центральної клінічної лікарні в Москві, погіршується, ситуація ускладнюється цукровим діабетом.

Про це повідомляють російські ЗМІ та Telegram-канали з посилання на лікарів.

Так, за словами медиків, динаміка протікання хвороби у політика негативна, прогресує дихальна недостатність із сатурацією 90–91%. Telegram-канал Mash пише, що права легеня уражена приблизно на 30%, ліва на 50%, але площа зараження збільшується. Організм не тримає цукор, тож Жириновському колють інсулін.

Водночас сам політик вважає себе здоровим, прагне працювати і не хоче лікуватися - щоб продовжувати неінвазивну вентиляцію легень, йому дають заспокійливе.

Нагадаємо, що напередодні у пресслужбі фракції ЛДПР заявили, що їхній лідер продовжує працювати, почувається добре.

Раніше Жириновський в ефірі російського радіо розповідав, що зробив уже вісім щеплень від коронавірусу. У грудні у своєму Telegram Жириновський розповідав, що для перших трьох щеплень він використав вакцину "Супутник V", потім три рази вколовся "ЕпіВакКороною", а для сьомої і восьмої доз обрав "КовіВак".

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