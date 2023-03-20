Диплом в обмін на повістку: у Москві випускникам вишу не віддають документи

Російським студентам відмовляються видавати дипломи без повісток до військкомату.

Випускникам Московського авіаційного інституту відмовляються видавати дипломи, доки вони не розпишуться в отриманні повісток до військкомату.

Про пише видання "Верстка" з посиланням на студентів навчального закладу.

"Не видають диплом доки не підпишеш повістку. Просто в кабінеті, де видають диплом, сидить військком", – розповів один зі студентів.

Інший студент, який уже ходив до військкомату за таким порядком, сказав, що там його намагалися завербувати на контрактну службу.

"Вони намагаються отримати подібних людей із вищою освітою, укласти контракт. Причому нахабно, приходиш до військкомат із цим порядком денним і тут же кажуть, йдіть туди і укладайте контракт", - сказав випускник, додавши, що він відмовився від пропозиції.

Нагадаємо, студентам Пензенського державного університету РФ видаватимуть дипломи разом із повістками до військкомату.

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