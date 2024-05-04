Дипломат Брайза припустив, коли Україна може розпочати новий контрнаступ

Є ймовірність, що 2025 року Україна зможе провести контрнаступ.

Такий прогноз озвучив ексрадник держсекретаря США Метью Брайза для програми "Студія Захід" на Еспресо.

За його словами, російські війська мають мінімальний прогрес та повільні темпи, адже Росії знадобився майже рік, щоб просунутися на 16 кілометрів за Бахмут.

"Путін відчуває, що він не може зупинитися зараз, інакше це може стати його кінцем, навіть фізичним. Однак, як уже згадувалося, російському наступу бракує успіху. По суті, прогрес у них мінімальний. Хоча вони й просуваються, але дуже повільними темпами. Їм знадобився майже рік, щоб просунутися лише на 16 кілометрів за Бахмут. Їхня нездатність розпочати успішний наступ без додаткової мобілізації становить значну проблему", - сказав Брайза.

Експерт також згадав про внутрішні проблеми російського диктатора, зокрема про втечу сотень тисяч чоловіків під час останньої мобілізації.

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"Його сили, по суті, перебувають у стані стагнації попри певний прогрес. Залишається сподіватися, що українські війська будуть наполегливо протистояти поточному наступу, із прибуттям додаткової військової допомоги динаміка зміниться, що дасть Україні певний перепочинок перед наступним ривком", - мовиться у повідомленні.

За таких умов, Україна може провести контрнаступ 2025 року.

"Зрештою, якщо Україні вдасться атакувати Кримський міст і відрізати шляхи сполучення Росії з Кримом, це повністю змінить підхід Путіна, зокрема його прихильність до безперервних нападів на цивільне населення і воєнних злочинів проти українського населення", - вказали у повідомленні.

Нагадаємо, ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман припустив, що Збройні сили можуть готувати наступний контрнаступ на півдні України.

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