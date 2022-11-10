Дипломат пояснив, чому Путін відмовився їхати на саміт G20: "Ознака слабкості, переляку, ганьби та ізоляції"

Російський диктатор Володимир Путін відмовився від участі у саміті G20 на Балі, бо він розуміє, що буде отримувати від світових лідерів "болісні ляпаси".

Таку думку висловив дипломат Олександр Щерба в ефірі "Еспресо" .

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"Звичайно, Путін злякався, бо він отримує від ЗСУ таких ляпасів, що ляпаси ще й на міжнародному майданчику для Путіна були б дуже болісними, до того ж довелось би пройти через те, що пройшов Лавров на засідання міністрів закордонних справ G20. Крім того, ганьба Росії, яку пережив Лавров на попередній зустрічі, продовжиться на цьому саміті", - зазначає він.

Дипломат вважає, що відмова Путіна від візиту на Балі як очільника країни, яка входить до "Великої двадцятки", це "є ознакою слабкості, переляку, ганьби та ізоляції".

"А Росія є членом G20 і не приїзд її очільника на саміт – є ознакою слабкості, переляку, ганьби та ізоляції, у яку потрапила Росія через свої ганебні рішення. Членство у "Великій двадцятці" визначається рівнем економічного розвитку країни, обсягом бюджету, тому будемо сподіватися, що у наслідок цієї війни рівень економіки та бюджет РФ впаде до такого рівня, що перебування цієї держави серед більш-менш розвинутих країн світу буде безглуздим", - підсумував Щерба.

Путін на саміті G20 на Балі

27 жовтня російський диктатор Путін припустив, що може особисто відвідати саміт G20 на Балі, який запланований на листопад. Посол України в Японії Сергій Корсунський вважає, що якщо Путін все ж приїде на саміт G20, то його там принизять і ніхто з ним не розмовлятиме.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що присутність Путіна на саміті G20 є великою помилкою, яку ще не пізно виправити.

У МЗС України також закликали виключити Росію зі списку запрошених на саміт і вигнати її з G20.

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