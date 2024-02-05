Дипломат прокоментував заяву Анджея Дуди про невпевненість у поверненні Криму до України

Емоційною обмовкою, що не повинна вплинути на дружні відносини між Україною та Польщею назвав дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009 рр.) Володимир Огризко суперечливе висловлювання про Крим президента Польщі Анджея Дуди.

Про це дипломат, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко сказав у вечірньому ефірі "Еспресо".

Огризко назвав сумніви польського президента та заяву щодо деокупації Криму емоційною обмовкою, яка не повинна вплинути на дружні відносини між двома країнами. Він також розповів, як Україна може діяти, щоб повернути Крим

Він висловив думку, що це типовий випадок так званого "ляпсуса лінгве", тобто обмовки.

"Він власне ж після того фактично сам себе дезавуював і сказав, що насправді Україна повинна перемагати й так далі. Мабуть, все-таки справді емоційний хід, емоційна помилка, яка не повинна впливати на відносини двох президентів двох країн", - пояснив дипломат.

Щодо Криму Огризко зауважив, що від теперішньої точки на лівому березі до адмінкордону з Кримом - 60 км.

"Я не думаю, що це та задача, яку при правильній організації не можна успішно виконати. Отже, вихід на адмінкордон Криму і перебиття коридору на півдні - це справді те, що потім тему Криму переведе з теорії в практику. Ми вже зараз бачимо, що завдяки використанню ударних безпілотників ситуація хоч і не так швидко, як хочеться, але все ж таки змінюються на краще", - сказав він.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда висловив сумніви щодо деокупації Криму. Втім, після критики політиків він зробив нову заяву, в якій нагадав, що його позиція жорстокої щодо агресії Москви була "зрозумілою від першого дня: Росія порушує міжнародне право, є агресором та окупантом".

Тим часом посол України в Польщі Василь Зварич наголосив, що Крим - це Україна: так є і так буде, а тимчасову анексію українського півострова РФ він назвав "воєнним злочином", за який країна-агресорка "буде покарана".

Також на заяву Дуди відреагував очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський. Після сумнозвісного висловлювання президента щодо Криму він нагадав, що офіційна Варшава визнає незалежність України в її міжнародно встановлених кордонах.

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