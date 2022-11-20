Дипломатична ізоляція Росії на саміті G20: експерт пояснив, у чому полягає позитив для України

Cаміт G20 показав, що країнам можна знаходити спільну мову у вирішенні проблем, що накопичилися, і поступово, поки де-факто ізолювати Росію.

Політолог Максим Джигун заявив, що тенденція дипломатичної ізоляції Росії чітко проявиласяна саміті G20, який відбувся 15-16 листопада в Індонезії.

Про це він сказав ТСН.

"Для Росії це, безперечно, поразка. Росіян витискають із G20. І тут дуже важливе формулювання, яке президент давав. Він говорив про G19, а не про G20. Це дуже болючий момент для росіян, особливо після того, як вони втратили членство у Групі восьми. Наразі росіяни мають перспективи про виключення із G20. І те, що Росію вважали окремою історією в G20 – тепер вважають відлюдьками, куди не приїхав навіть президент Путін. Лаврова фактично викинули із засідання, він достроково поїхав. Звичайно, це ляпас. Про що можна говорити, коли Зеленському аплодує вся зала, а після того Лавров починає розповідати про нацистів", - сказав експерт.

Нагадаємо, світові лідери бойкотували російську делегацію на саміті G20, який відбувся 15 листопада на Балі. Цього року президент РФ Володимир Путін не поїхав на Балі, а відправив Сергія Лаврова. До речі, західні ЗМІ повідомляли, що російському дипломату раптово стало зле на Балі. У нього ніби проблеми із серцем. Однак у МЗС РФ все традиційно заперечували.

Під час саміту G20 Сергія Лаврова проігнорували майже всі представники інших держав. Він зустрівся лише з одним дипломатом — міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.

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