“Дипломатичний" прорив: посол Північної Кореї у Москві прийняв “міністрів” із “ЛДНР”

Представники псевдореспублік Донбасу домовлялися про співпрацю з КНДР.

У п’ятницю, 20 травня, так звані “міністри закордонних справ” невизнаних у світі псевдодержавних утворень на Донбасі Наталія Ніконорова та Владислав Дейнего зустрілися в Москві із послом КНДР у Росії Сін Хон Чхолем.

Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на так зване “МЗС ДНР”.

У повідомленні йдеться, що ця зустріч була присвячена консультаціям щодо форматів та механізмів подальшої співпраці.

Наголошується, що сторони домовилися про продовження робочих контактів між собою.

Як відомо, комуністичний режим КНДР перебуває під односторонніми санкціями США, які спрямовані на запобігання поширенню Пхеньяном зброї масового знищення та засобів її доставлення.

Нагадаємо, у квітні 2022 року в Москві заявили, що найближчим часом в столиці РФ можуть запрацювати посольства так званих "Донецької та Луганської народних республік".

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