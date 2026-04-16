Світ
325
2 хв

Діра в блокаді США: як іранські танкери знайшли таємний шлях через Ормузьку протоку

Судна, пов’язані з Іраном і під санкціями США, продовжують проходити Ормузьку протоку, попри американську блокаду та посилений контроль у регіоні.

Кирило Шостак
Ормузька протока

Ормузька протока

Попри запроваджену США морську блокаду, судна, пов’язані з Іраном, продовжують проходити через Ормузьку протоку та заходити в Перську затоку.

Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.

За даними систем відстеження суден, щонайменше два танкери під санкціями США змогли пройти через протоку, ймовірно використовуючи новий маршрут через територіальні води Об’єднаних Арабських Еміратів.

Зокрема, газовоз G Summer увійшов до Перської затоки, пройшовши між іранськими островами Ларак і Кешм. Судно рухалося без вантажу та вказувало китайських власників і екіпаж.

Невдовзі після нього аналогічним маршрутом пройшов надвеликий нафтовий танкер Hong Lu, здатний перевозити до двох мільйонів барелів нафти. Обидва судна внесені до санкційного списку США через зв’язки з Іраном.

Перед цим тим самим маршрутом скористалося ще одне судно — балкер Rosalina, який задекларував перевезення продовольства до Ірану.

Водночас невеликий танкер Nobler, що перебував у Перській затоці під час конфлікту, навпаки покинув регіон і вирушив у напрямку Оману.

Попри те, що блокада не зупинила рух повністю, транзит через Ормуз суттєво скоротився. Якщо до конфлікту протоку щодня проходили в середньому близько 135 суден, то зараз цей показник значно нижчий.

При цьому жоден завантажений іранський нафтовий танкер, за наявними даними, не зміг пройти протоку — це ставить під загрозу експорт до 1,7 млн барелів нафти на добу.

У США заявляють, що жодне судно не прорвало блокаду, а частину кораблів змусили повернутися. Водночас Тегеран стверджує, що його танкери все ж змогли пройти контроль.

Експерти зазначають, що ситуацію ускладнюють радіоелектронні перешкоди та вимкнення транспондерів, через що частина проходів може залишатися непоміченою.

Війна в Ірані — останні новини

Переговори між США та Іраном щодо припинення конфлікту тривають. За даними Axios, сторони наблизилися до рамкової угоди за посередництва Пакистану, Єгипту та Туреччини.

Американські чиновники заявляють про прогрес у переговорах і наголошують, що обидві сторони зацікавлені у досягненні домовленостей до завершення перемир’я 21 квітня.

Зауважимо, що американський президент заінтригував новою заявою про те, що «щось може статися вже скоро». З його слів, переговори відбуваються «трохи повільно», але анонсуваа, що одним із можливих майданчиків для нової зустрічі розглядається столиця Пакистану.

Водночас Іран публічно відкидає будь-які спроби примусу. Президент країни Масуд Пезешкіан заявив, що Тегеран не прагне війни, але не прийме тиску і не погодиться на «капітуляцію» перед США.

