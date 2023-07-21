Директор ЦРУ попереджає про атаку РФ під "фальшивим прапором" у Чорному морі

Російська Федерація може готувати операцію під хибним прапором, атакуючи судна у Чорному морі. Звинуватити у цьому Москва може Україну.

Про це заявив директор Центрального розвідувального управління США (ЦРУ) Вільям Бернс, повідомляє CNN.

"Ми бачимо деякі дуже тривожні ознаки того, що росіяни розглядають операції під хибним прапором. Вони розглядають способи, якими можуть здійснювати напади на судна в Чорному морі, а потім будуть намагатися звинуватити в цьому українців", - сказав Бернс.

За словами очільника ЦРУ, подібні операції РФ уже фіксувались напередодні широкомасштабної війни.

Погрози РФ після припинення "зернової угоди"

17 липня в Росії припинили "зернову угоду". Згодом у Міноборони РФ заявили, що вважатимуть судна з українським зерном "перевізниками зброї". Крім того, в Москві зазначили, що всі кораблі, які прямуватимуть до українських портів, будуть вважатися залученими до російсько-української війни на боці України.

В українському оборонному відомстві на погрози Кремля відреагували: Міноборони України вважатиме всі кораблі, які прямують до портів РФ на Чорному морі, військовою ціллю. Міноборони наголосило, що відповідальність за всі ризики - на Росії.

Своєю чергою, прес-секретар Ради національної безпеки Білого дому Адам Ходж заявив, що Росія може атакувати торгові судна у Чорному морі. Зазначається, що Сполучені Штати Америки мають інформацію про те, що країна-агресорка Росія встановила додаткові морські міни на підходах до українських портів.

Читайте також: