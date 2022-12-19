"Директор колгоспу, який розводить РФ": експерт пояснив, чого насправді хоче Лукашенко від Путіна

Колишній співробітник КДБ СРСР спрогнозував, чи змусить Путін Лукашенка втрутитися у війну.
Російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення особисто летіти до Білорусі, що змусити самопроголошеного президента Олександра Лукашенка вступити у війну проти України. Проте Лукашенко всіляко намагається уникнути цього, адже вступ у війну йому дуже невигідний.
Про це заявив ексрозвідник, колишній співробітник КДБ СРСР Сергій Жирнов, інформує "Апостроф".
За його словами, Лукашенко вдає із себе союзника Путіна, проте насправді самопроголошений президент Білорусі "хитрий директор колгоспу, який 20 років "розводить" Росію та її диктатора.
"Путін хоче втягнути його у відкриту війну, щоб білоруси також воювали з Україною. Тільки заради цього він їде до Мінська, але Лукашенко крутитиметься до останнього, розуміючи, що не варто видавати білорусам зброю", – прокоментував він.
Жирнов наголосив, що Лукашенкові візит Путіна не потрібен і не вигідний. Ексрозвідник підтвердив поширену раніше в російських телеграм-каналах інформацію, що Лукашенко намагався уникнути зустрічі з Путіним, посилаючись на грип, однак глава Кремля не повірив і все одно полетів до Білорусі.
"Вони (РФ – Ред.) програють інформаційну війну у мотлох. Президент Зеленський їздив до Херсона та Лимана після їх деокупації, він постійно спілкується безпосередньо з військовими, а Путін постійно сидить у бункері і рідко з нього вилазить. Чим довше Путін, Шойгу та Герасимов продовжуватимуть ці пропагандистські ідіотства, тим у політичному плані вигідніше Україні", – підсумував експерт.
Що відомо про візит Путіна до Білорусі
Нагадаємо, що сьогодні, 19 грудня, вперше від 2019 року російський диктатор Путін приїхав з візитом до Мінська. Літак російського диктатора супроводжували винищувачі. Для конспірації у повітря були підняті ще три російські урядові борти. Також до Мінська приїхали російські міністр оборони Шойгу та закордонних справ Лавров.
Ще під час виходу з літака на трапі із Путіним стався конфуз – він не помітив останню сходинку та перестрибнув її. Своєю чергою, білоруський диктатор подарував президенту РФ букет квітів.
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