"Директор колгоспу, який розводить РФ": експерт пояснив, чого насправді хоче Лукашенко від Путіна

Російський диктатор Володимир Путін ухвалив рішення особисто летіти до Білорусі, що змусити самопроголошеного президента Олександра Лукашенка вступити у війну проти України. Проте Лукашенко всіляко намагається уникнути цього, адже вступ у війну йому дуже невигідний.

Про це заявив ексрозвідник, колишній співробітник КДБ СРСР Сергій Жирнов, інформує "Апостроф".

Також читайте Путін приїхав просити білоруську армію та зброю: експерт про головну мету зустрічі в Мінську

За його словами, Лукашенко вдає із себе союзника Путіна, проте насправді самопроголошений президент Білорусі "хитрий директор колгоспу, який 20 років "розводить" Росію та її диктатора.

"Путін хоче втягнути його у відкриту війну, щоб білоруси також воювали з Україною. Тільки заради цього він їде до Мінська, але Лукашенко крутитиметься до останнього, розуміючи, що не варто видавати білорусам зброю", – прокоментував він.

Жирнов наголосив, що Лукашенкові візит Путіна не потрібен і не вигідний. Ексрозвідник підтвердив поширену раніше в російських телеграм-каналах інформацію, що Лукашенко намагався уникнути зустрічі з Путіним, посилаючись на грип, однак глава Кремля не повірив і все одно полетів до Білорусі.

"Вони (РФ – Ред.) програють інформаційну війну у мотлох. Президент Зеленський їздив до Херсона та Лимана після їх деокупації, він постійно спілкується безпосередньо з військовими, а Путін постійно сидить у бункері і рідко з нього вилазить. Чим довше Путін, Шойгу та Герасимов продовжуватимуть ці пропагандистські ідіотства, тим у політичному плані вигідніше Україні", – підсумував експерт.

Що відомо про візит Путіна до Білорусі

Нагадаємо, що сьогодні, 19 грудня, вперше від 2019 року російський диктатор Путін приїхав з візитом до Мінська. Літак російського диктатора супроводжували винищувачі. Для конспірації у повітря були підняті ще три російські урядові борти. Також до Мінська приїхали російські міністр оборони Шойгу та закордонних справ Лавров.

Ще під час виходу з літака на трапі із Путіним стався конфуз – він не помітив останню сходинку та перестрибнув її. Своєю чергою, білоруський диктатор подарував президенту РФ букет квітів.

Читайте також: