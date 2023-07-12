Директор звільнив 90% працівників компанії і замінив їх штучним інтелектом

Засновник компанії заявив, що ШІ значно зменшив час реагування на запити клієнтів.

Індійська компанія Dukaan замінила 90% свого персоналу чат-ботом зі штучним інтелектом (ШІ). Засновник і генеральний директор Сууміт Шах, заявив, що чат-бот значно зменшив час реагування на запити клієнтів.

Про це пише BBC.

За його словами, звільнення працівників у сфері підтримки було "жорстким, але необхідним" кроком, бо саме підтримка клієнтів тривалий час становила проблему для фірми, яку він хотів усунути.

Він також зазначив, що тепер усі клієнти Dukaan мають свого власного ШІ-помічника, який відповідає на всі види запитів швидко та точно.

Його слова викликали хвилю критики у соцмережах. Багато користувачів заявили, що своїм "безсердечним" рішенням він зруйнував життя своїх працівників.

"Можливо, це було правильним рішенням для бізнесу, але не потрібно робити з цього хайпову маркетингову тему", - зазначив інший.

Нагадаємо, у Німеччині штучний інтелект замінить редакторів у газеті Bild – очікуються сотні звільнень.

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