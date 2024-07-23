Директорка Секретної служби США визнала провал охорони під час замаху на Трампа

Разом з тим вона відмовилась піти у відставку на вимогу республіканців.

Директорка Секретної служби США Кімберлі Чітл під час слухань у Конгресі визнала, що її служба не виконала свою місію під час замаху на колишнього президента Дональда Трампа.

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Про це інформує AP.

Вона заявила, що цей замах став "найзначнішим оперативним провалом" Секретної служби за останні кілька десятиліть. Вона заявила, що буде ретельно розбиратись у тому, чому так сталося.

Чітл заявила, що про підозрілу особу Секретній службі повідомляли кілька разів. Крім того, дах, з якого велась стрілянина, був визначений як потенційно вразливий за кілька днів до мітингу. Вона заявила, що принесла Трампу свої вибачення за провал під час телефонної розмови.

Разом з тим вона відмовилась піти у відставку на вимогу республіканців.

Вона додала, що службове розслідування має завершитися протягом 60 днів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що навколо резиденції Трампа посилюють заходи безпеки.

Крім того, ми раніше інформували, що ФБР розповіло про мотиви 20-річного хлопця, який вистрілив в кандидата в президенти США.

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