Директоркою Нацрозвідки США стала Тулсі Габбард, яка звинувачувала НАТО у війні в Україні

У середу, 12 лютого, Сенат США проголосував за призначення на посаду директора національної розвідки Тулсі Габбард, яку називають найбільш суперечливою представницею команди Дональда Трампа.

Про це повідомляє CNN.

Кандидатку на посаду підтримали 52 сенатори, 48 проголосували проти. Голосування переважно відбувалося за партійною ознакою, тобто проти Тулсі Габбард голосували демократи і тільки один республіканець - колишній лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл.

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Макконнелл пояснив своє голосування проти Габбард тим, що вона має “історію тривожних помилок у судженнях”.

Перед призначенням вона також зіткнулася із занепокоєнням ще кількох сенаторів-республіканців, зокрема через відсутність з її боку підтримки України та її зустріч у 2017 році з колишнім президентом Сирії Башаром аль-Асадом.

Раніше повідомлялося, що Габбард називала Україну "другим Афганістаном" і звинувачувала НАТО в "провокуванні" Путіна розпочати війну. Крім того, вона розповідала про нібито 25 біолабораторій на території України.

Тепер нова директорка національної розвідки контролюватиме роботу 18 шпигунських агентств країни – розвідувальної спільноти, щодо якої вона висловлювала скептицизм у минулому. Також Тулсі Габбард буде головним радником президента Трампа з розвідки.

Нагадаємо, новий міністр оборони США Піт Гегсет у середу, 12 лютого, у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі заявив, що американська армія не братиме участі в жодній майбутній миротворчій місії в Україні.

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