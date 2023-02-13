Директорку та вчителя фізкультури звільнили за секс у школі 

У США директорка початкової школи Дана Сіммонс і вчитель фізкультури Ділан Чарльз протягом декількох років займалися сексом на території навчального закладу, а згодом були звільнені.

Про це повідомляє Fox News.

Розслідування щодо Дани та Ділана почалося в січні після того, як стало відомо про правопорушення сексуального характеру. Слідчі з'ясували, що дружина Ділана Келсі, яка раніше працювала в школі вчителькою, знала про його роман. Вона стверджує, що Дана маніпулювала нею і дозволила Ділану займатися з нею сексом, обіцяючи просування кар'єрними сходами. Крім цього, за словами Келсі, вона неодноразово знімала його сексуальні контакти з директрисою на телефон.

Колеги Дани та Ділана підтвердили їхній роман. Вчитель фізкультури зізнався у зв'язку з директрисою та заявив, що займався з нею сексом протягом кількох років. Він додав, що робив це як на території школи, так і за її межами. Потім Ділан надав слідчим фотографії, на яких цілується з Даною, щоби підтвердити сказане.

Директриса також зізналася у сексуальному зв'язку з учителем. Вона показала оголену фотографію Ділана і заявила, що його дружина допомагала організовувати їхні зустрічі та спостерігала за тим, як вони займаються сексом.

Керівництво школи звільнило Дану та Ділана.

"Безпека та благополуччя учнів завжди є нашим головним пріоритетом", — йдеться у звіті шкільного округу.

Нагадаємо, у США вчительку старшої школи зі штату Вісконсін засудили до трьох місяців в'язниці за неналежні стосунки з 17-річним учнем.

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