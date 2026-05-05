Дірява ППО Росії: як дрони прориваються до Москви та залишають без захисту регіони

Дрони

Росія намагається захистити Москву від безпілотників, масово стягуючи туди системи протиповітряної оборони. Проте дрони успішно оминають російські комплекси, використовуючи особливості польоту серед столичної забудови.

Про це розповів полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан.

За словами експерта, ворожі зенітні ракетно-гарматні комплекси «Панцир», які окупанти розміщують на певних підвищеннях у місті, не здатні зафіксувати всі цілі. Головна причина успішних атак полягає в тому, що безпілотники використовують тактику польоту на межі видимості радарів.

«Пройти можливо, наприклад, як цей безпілотник проникнув на гранично малих висотах. Зараз москвичі в тих соцмережах, які у них залишилися, підтверджують, що йшли на гранично малих висотах, намагаючись протиснутися між висотками. А це означає, що під радіогоризонт», — пояснив він.

Світан зауважує, що навіть розміщення «Панцирів» на висотах не рятує ситуацію, оскільки вони багато чого не бачать саме через щільну міську забудову та висотки.

«Один, два, три безпілотники просунуться, вдаряться об висотку, намагаючись йти на гранично малій висоті», — зазначив він.

Яка головна мета атак напередодні 9 травня

Експерт переконаний, що суто військового завдання такі дрони безпосередньо у столиці не виконують. Основна ціль цих польотів — психологічний тиск і наведення шуму перед російським святом 9 травня. Для того, щоб перелякати Москву перед їхнім «побєдобєсієм», можна витратити кілька сотень безпілотників за умови наявності такого їх надлишку.

Через постійний страх перед атаками у росіян виникла величезна проблема з тиловими територіями. Щоб перекрити небо над столицею, окупанти майже всю свою протиповітряну оборону стягнули саме на Москву, створивши там величезну щільність комплексів.

Проте заради цього командування РФ знімає засоби захисту з усіх інших напрямків. За словами експерта, без належної ППО залишаються Північний Кавказ, центральні райони Росії, Татарстан, Башкортостан, а також стратегічно важливі нафтопереробні заводи країни-агресорки.

Атака на Москву — останні новини

Нагадаємо, в ніч проти 4 травня у Москві пролунав вибух, який російські джерела пов’язували з атакою безпілотника. За повідомленнями російських Telegram-каналів, зокрема Baza, Astra та Mash, інцидент стався в районі вулиці Мосфільмовської, де було пошкоджено житловий будинок.

Очевидці повідомляли про гучний вибух, після чого на місце прибули екстрені служби. Згодом мер Москви Сергій Собянін підтвердив, що безпілотник влучив у будівлю. За попередніми даними, постраждалих не було.

