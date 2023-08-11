Діру в кораблі "Оленегорский горняк" від влучання дрона зняли на фото

Пошкоджене судно зафіксували на фото в доці. Біля нього пораються працівники, які, очевидно, проводить ремонтні роботи.
Пробоїну в російському великому десантному кораблі "Оленегорский горняк" після влучання в нього дрона зафіксували на фото.
Відповідні знімки з’явилися у Telegram-каналах 11 серпня.
"Пробоїна у ВДК Оленегорский горняк після влучення дрона", – йдеться в повідомленні російського пабліка "ВСК-ОГПУ", який опублікував один зі знімків.
Ще одне фото з пробоїною виклав військовий аналітик, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін.
"ВДК "Оленегорский горняк" у доку. Нормально так в м’ясо", – підписав знімок Левін.
Нагадаємо, 4 серпня база російського флоту в Новоросійську зазнала атаки морськими дронами. Дрони пошкодили корабель "Оленегорский горняк", а наступного дня ще й поцілили танкер із пальним SIG поблизу Керченської протоки.
Підбитий "Оленегорський горняк" накренився на лівий бік: на судні затопило один із відсіків. Корабель буксирували до берега кількома іншими суднами.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "Ужас! История "Оленеводского горняка", которого пробил дрон! | Березовец у Фейгина"
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