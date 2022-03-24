“Дискредитація російської армії”: суд у Москві оштрафував активістку за плакат “Фашизм не пройде”

Судді вирішили, що наочна агітація містила явно виражене негативне ставлення до збройних сил РФ.
Тверський районний суд Москви оштрафував російську активістку Ганну Кречатову на 50 тисяч рублів за новою статтею 20.3.3 КоАП РФ (дискредитація російської армії). Підставою для звинувачення був одиночний пікет із плакатом “Фашизм не пройде”.
Скріншот рішення суду опублікував сайт “Наша Ніва”.
Росіянка вийшла на акцію протесту на площі Пушкінській у Москві — популярному місці антивоєнних мітингів у столиці Росії. Плакат у її руках, на думку суддів, привертав увагу необмеженого кола осіб, а також ЗМІ та блогерів.
У рішенні суду йдеться, що “зміст наочної агітації містив явно виражене негативне ставлення до збройних сил Російської Федерації”.
Нагадаємо, 6 березня у містах Російської Федерації відбулися масові мітинги проти війни в Україні. Люди вийшли на вулиці великих міст, аби зупинити воєнні дії і протистояти режиму Путіна.
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