"Дискримінація неминуче настане": у Москві після залякувань Кремля нещепленим заборонили ходити в кафе

У столиці Росії на тлі антирекордів коронавірусу почали вводити нові обмеження для невакцинованих.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що дискримінація невакцинованих людей у Росії є неминучою, адже вони становитимуть загрозу для оточення. Цього ж дня у Москві встановили обмеження на відвідування закладів громадського харчування: люди, які не є щепленими і не перехворіли на COVID-19 не зможуть зайти в кафе.

"Реальність така, що дискримінація неминуче настане. Люди без імунітету, без щеплення не зможуть працювати на всіх ділянках. Це неможливо, це буде становити загрозу для оточення", - заявив Пєсков журналістам 22 червня, передає "Інтерфакс".

Водночас у Москві - черговий COVID-антирекорд. З добу, 21 червня, у російській столиці виявили найбільшу кількість смертей від початку пандемії - 86 хворих померли від ускладнень.

Як повідомив мер Москви Сергій Собянін, від 28 червня відвідувати заклади громадського харчування зможуть тільки відвідувачі, які мають захист від захворювання:

вакциновані особи;

люди, які перехворіли на COVID-19 протягом останніх 6 місяців;

особи, які мають негативний ПЛР-тест, дійсний протягом 3 днів.

Крім того, від 22 червня у Москві вводиться тимчасову заборона на проведення концертних, видовищних, розважальних і спортивних заходів з одночасною присутністю понад 500 людей - як на відкритому повітрі, так і в будинках, будівлях, спорудах.

Нагадаємо, штам "Дельта" вже виявили у сусідній Росії. Дослідники кажуть, що цим видом коронавірусу інфікувався кожен четвертий хворий на COVID-19 росіянин.

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