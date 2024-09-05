Дискримінація за віком: експрацівники соцмережі Х можуть подати колективний позов проти компанії

Під час масових скорочень штату компанії у листопаді 2022 року керівництво скористалося дискримінаційними міркуваннями щодо звільнення працівників.

Федеральний суддя в Сан-Франциско ухвалив, що близько 150 працівників, звільнених із соціальної медіаплатформи X після того, як Ілон Маск придбав компанію, можуть подати колективний позов про дискримінацію за віком. Якщо провина компанії Ілона Маска буде доведена в суді, їй доведеться виплатити звільненим співробітникам мільйони доларів компенсації.

Про це повідомляє Reuters.

Окружний суддя США Сюзан Іллстон у рішенні, опублікованому ввечері вівторка, 3 вересня, заявила, що політика компанії 2022 року призвела до масового дискримінаційного звільнення працівників у віці 50 років і старше.

Позивач Джон Земан, який працював у відділі комунікацій компанії X (на той час Twitter), подав позов у ​​2023 році, у якому заявив, що медіаплатформа звільнила 60% співробітників у віці 50 років і старше і майже три чверті тих, хто був старший за 60 років, порівняно з 54% співробітників молодшого віку.

"Позивач продемонстрував, що виходить за рамки простих припущень і що Twitter міг допустити дискримінацію щодо літніх співробітників 4 листопада 2022 року (масове звільнення), що є єдиним рішенням, що торкнулося всіх членів запропонованої групи", — зазначила суддя Іллстон.

Винесене у вівторок рішення дозволяє адвокатам Земана направити повідомлення про позов потенційним членам групи звільнених працівників і надати їм можливість долучитися до судової справи як колективні позивачі.

Видання зазначає, що компанія Ілона Маска заперечує дискримінацію літніх працівників та заявляє, що повністю розформувала відділ комунікацій, де працював Земан, незалежно від віку співробітників.

Адвокат Шеннон Лісс-Ріордан, яка представляє інтереси Земана та близько 2000 інших експрацівників Twitter, що подали низку позовів проти компанії, заявила, що вона задоволена рішенням суду.

Позов Земана — один із майже десятка інших, поданих проти компанії X через рішення Маска звільнити понад половину співробітників Twitter у 2022 році.

Всі ці справи містять різні претензії до компанії, які вона заперечує. Зокрема X звинувачують в упередженості щодо звільнення жінок та осіб з інвалідністю, порушенні прав працівників через заборону віддаленої роботи та звільнення без попередження, а також у невиплаті вихідної допомоги.

Нагадаємо, колишні працівники SpaceX позиваються до Маска через систематичні приниження. Ілон Маск своєю поведінкою свідомо і цілеспрямовано створив неприємне вороже робоче середовище, публікуючи на робочому місці огидні та принизливі сексуальні світлини, меми і коментарі, кажуть ексспівробітники.

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