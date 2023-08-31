Дислокуються на різних полігонах: журналістка припустила, скільки "вагнерівців" може бути у Білорусі

Вагнерівці залишаються на території Білорусі. Втім, говорити про точну кількість наразі неможливо.

Про це в ефірі телемарафону сказала білоруська журналістка Наталія Радіна.

Скільки у Білорусі може перебувати "вагнерівців"

Як відзначає журналістка, раніше була інформація, що їх близько 10 тисяч. Потім повідомлялося, що частина з них виїхала: хто до Росії у відпустки, хто до країн Африки. Проте білоруський диктатор Олександр Лукашенко на своїй пресконференції після загибелі Євгена Пригожина також заявив, що на території Білорусі залишається ПВК "Вагнер", і чисельність бійців складатиме близько 10 тисяч.

"Ще ми дізналися від білоруських військовослужбовців, що бійці ПВК "Вагнер" продовжують залишатися на території Білорусі та дислокуються вони не лише у населеному пункті Мета, де розташовувався їхній табір у Могилевській області, але також на інших полігонах Білорусі", – зауважила Радіна.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав вимоги Польщі, Латвії, Литви та Естонії вивести найманців ПВК "Вагнер" із території країни необґрунтованими й дурними.

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