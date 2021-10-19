"Дистанційка" для працівників, домашній режим для песіонерів та обв'язкова вакцинація: у Москві вводять жорсткий карантин

Обмеження діятимуть від 25 жовтня 2021 року по 25 лютого 2022 року.
У Москві запроваджуються нові обмеження внаслідок зростання захворюваності на COVID-19.
Про це повідомив мер Сергій Собянін.
- Від 25 жовтня 2021 року по 25 лютого 2022 року москвичі віком старше 60 років і громадяни, які страждають хронічними захворюваннями, мають дотримуватися домашнього режиму за місцем постійного проживання "або на садових ділянках". Прогулянки і заняття фізкультурою на повітрі не обмежуються. Тим, хто пройшов вакцинацію або перехворів протягом останніх шести місяців, не потрібно дотримуватися домашнього режиму.
- Від 25 жовтня 2021 року по 25 лютого 2022 року роботодавці, які діють на території Москви, зобов'язані перевести на дистанційний режим роботи не менше 30% від загального числа співробітників і всіх працівників старше 60 років і тих, хто страждаює хронічними захворюваннями . Водночас вимога щодо "дистанційки" не поширюється на тих, хто перехворів або пройшов вакцинацію, а також на працівників медустанов, підприємств оборонної галузі, "Роскосмосу", "Росатома" і низки інших стратегічних галузей.
- Підприємства сфери послуг мають забезпечити вакцинацію не менше 80% від загального числа співробітників. Щеплення першим компонентом необхідно зробити до 1 грудня.
Нагадаємо:
- У Росії кілька днів поспіль фіксують рекордну смертність від ускладнень коронавірусу. Так, Протягом минулої доби, 18 жовтня, в Росії коронавірусом інфікувалося 33 740 людей, а померло 1015 пацієнтів - це максимум за весь час пандемії. Напередодні було 998 смертей. Випадки інфікування зафіксували у 85 регіонах. Зазначається, що 7,4% хворих не мали клінічних проявів COVID. За добу в Росії повністю одужали 23 426 осіб.
- Тим часом громадяни Російської Федерації масово їдуть до Республіки Сербія, щоб отримати щеплення схваленими світовою спільнотою вакцинами від COVID-19. Російські туроператори від вересня пропонують клієнтам вакцинаційні тури до Сербії, вартість яких варіюється від 300 до 700 доларів.
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.