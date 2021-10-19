"Дистанційка" для працівників, домашній режим для песіонерів та обв'язкова вакцинація: у Москві вводять жорсткий карантин

Обмеження діятимуть від 25 жовтня 2021 року по 25 лютого 2022 року.

У Москві запроваджуються нові обмеження внаслідок зростання захворюваності на COVID-19.



Про це повідомив мер Сергій Собянін.

Нагадаємо:

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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