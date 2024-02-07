“Дістати з шафи” ядерну загрозу: як вибори у Пакистані вплинуть на його союзників і запеклих ворогів

У четвер, 8 лютого, 127 мільйонів виборців Пакистану обирають новий парламент. Вибори є дванадцятими в 76-річній історії країни, яка була затьмарена економічними кризами, військовими захопленнями і воєнним станом, бойовими діями, політичними потрясіннями і війнами з Індією.

Про це пише Associated Press.

Сорок чотири політичні партії змагаються за 266 місць у Національній Асамблеї, нижній палаті парламенту, з додатковими 70 місцями, зарезервованими для жінок і меншин.

Після виборів новий парламент обирає прем'єр-міністра. Якщо жодна партія не отримує абсолютної більшості, то та, що має найбільшу кількість місць у парламенті, може сформувати коаліційний уряд.

Хто бере участь у перегонах?

У пакистанській політиці домінують чоловіки і три партії: Пакистанська мусульманська ліга Наваз (ПМЛ (Н)), Пакистанська Техрік-е-Інсаф (ПТІ) і Пакистанська народна партія (ПНП).

Головним претендентом на перемогу є Пакистанська мусульманська ліга Наваз, у виборчому списку якої є два колишні прем'єр-міністри — Наваз Шаріф і його молодший брат Шехбаз Шаріф.

Їхній союзник ПНП, очолювана Білавал Бхутто-Зардарі, представником політичної династії, має владну базу на півдні країни. Хоча він навряд чи отримає достатню кількість голосів для того, щоб стати прем'єр-міністром, він все ж може стати частиною коаліційного уряду на чолі з Шаріфом.

Однак саме відсутність у виборчому бюлетені засновника ПТІ, легенди крикету, який став ісламістським політиком, Імрана Хана, перебуває на передньому плані суспільного дискурсу в Пакистані.

Хоча звинувачення в корупції та судові справи проти прем'єр-міністрів стали нормою — багато пакистанських лідерів були заарештовані, дискваліфіковані або відсторонені від посади — інтенсивність судового процесу проти Хана є безпрецедентною.

Хан перебуває у в'язниці, і, маючи чотири обвинувальні вироки, три з яких були винесені минулого тижня, йому заборонено брати участь у виборах і обіймати державні посади. Він був засуджений до трьох, 10, 14 і семи років ув'язнення, які відбуватимуться одночасно, а також проти нього розглядається понад 150 інших судових справ. Його партія заявляє, що не має справедливого шансу на проведення передвиборчої кампанії.

Менші релігійні політичні партії, які апелюють до частини консервативної мусульманської країни, не мають шансів отримати більшість, але все ще можуть бути частиною коаліційного уряду. Пакистанські військові не включені до виборчих бюлетенів, але вони є реальною силою за лаштунками — вони керують країною протягом половини її історії і ухвалюють більшість урядових рішень.

Які головні проблеми?

Наступний уряд матиме довгий список справ: налагодити економіку, покращити відносини з сусіднім Афганістаном, яким керує Талібан, відремонтувати інфраструктуру, що руйнується, та вирішити проблему цілорічних перебоїв з електроенергією. І останнє, але не менш важливе завдання — стримування релігійних і сепаратистських бойових груп.

Пакистан покладається на допомогу, щоб підтримати свої валютні резерви і уникнути дефолту: Міжнародний валютний фонд і багаті союзники, такі як Китай і Саудівська Аравія, фінансують країну на мільярди доларів. МВФ, який у липні минулого року схвалив довгоочікувану допомогу у розмірі 3 мільярдів доларів, попередив про стійку високу інфляцію цього року, близько 24%, і зростання рівня бідності.

Як і багато інших, пакистанці борються зі стрімким зростанням вартості життя. Вони терплять нічні перебої з газом і багатогодинні відключення електроенергії — жоден уряд досі не зміг розв'язати енергетичну кризу.

Зв'язки з Афганістаном і його талібами різко погіршилися після того, як Пакистан почав арештовувати і депортувати іноземців, які проживають в країні нелегально, в тому числі близько 1,7 мільйона афганців. Два сусіди регулярно звинувачують один одного в транскордонних нападах бойовиків і сутичках, через які часто закриваються ключові пункти перетину кордону.

Влітку 2022 року Пакистан був спустошений повенями, які забрали життя 1700 людей, в один момент затопивши третину країни і завдавши збитків на мільярди доларів. За даними британської благодійної організації Islamic Relief, лише близько 5% пошкоджених і зруйнованих будинків були повністю відновлені.

Пакистанський рух Талібан знову веде війну з метою повалення уряду і встановлення ісламського халіфату. У південно-західній провінції Белуджистан, де також присутні пакистанські таліби, белуджські сепаратисти влаштували багаторічне повстання, прагнучи незалежності та більшої частки ресурсів.

Напередодні виборів в результаті двох потужних вибухів на окремих виборчих дільницях у Белуджистані загинули щонайменше 26 людей і більше двох десятків отримали поранення, повідомила влада.

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Які настрої?

Більшість пакистанців втомилися від багаторічної політичної боротьби і відсутності покращення рівня життя. Люди на вулицях поспішають сказати, що вони не вірять, що після цих виборів щось зміниться.

Дискваліфікація Хана розлютила його прихильників, які пообіцяли продемонструвати свою лояльність біля виборчих урн. Але інтенсивні юридичні репресії та заходи безпеки проти Хана і його прихильників, можливо, виснажили їх.

Крім того, немає жодних гарантій, що виборці ПТІ прийдуть на вибори в достатній кількості, щоб забезпечити перемогу партії, або що їхні голоси будуть чесно підраховані. Міністерство закордонних справ заявляє, що на виборах будуть присутні 92 міжнародних спостерігачі, в тому числі від Європейського Союзу та іноземних посольств.

Ще одним фактором, що формує суспільні настрої, є повернення в жовтні минулого року колишнього прем'єр-міністра Наваза Шаріфа, який повернувся до Пакистану після чотирьох років самочинного вигнання за кордон, щоб уникнути відбування тюремного ув'язнення на батьківщині.

За кілька тижнів після повернення його судимості були скасовані, що дозволило йому балотуватися на четвертий термін на посаді прем'єр-міністра. Незважаючи на роки суперечок, він користується величезною популярністю і, здається, має досить прямий шлях до прем'єрства.

Різкий контраст у ставленні до двох лідерів — Шаріфа з його швидким і плавним поверненням і Хана з його, здавалося б, нездоланними юридичними перешкодами — змусив багатьох вважати, що перемога Шаріфа є майже безсумнівною.

Правозахисники кажуть, що вибори навряд чи будуть вільними і чесними. Експерти попереджають, що всі політичні махінації, які відбуваються з моменту повалення Хана у 2022 році, підживлюють антиістеблішмент.

Це, в свою чергу, підживлює зростаючу апатію серед виборців і загрожує низькою явкою, що ще більше підірве довіру до виборів. На тлі невдоволення і розбіжностей створити сильну коаліцію, здатну домовитися і працювати над значущими змінами в Пакистані, буде складно.

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