Дістався до 74 країн: експерти заявили, що COVID-штам з Індії може стати домінуючим в усьому світі

Цей штам викликає більш серйозні симптоми, зокрема біль у животі та в суглобах, нудоту, блювоту, а також втрату апетиту і слуху.

Вперше виявлений в Індії штам COVID-19 "Delta" зафіксували вже в 74 країнах. Цей варіант коронавірусу продовжує швидко поширюватися, а експерти побоюються, що він може стати домінуючим в усьому світі.

Про це повідомляє The Guardian.

Зазначається, що спалахи "Delta" підтверджені вже в Китаї, США, Африці, Скандинавії та країнах Тихоокеанського регіону. Згідно з дослідженнями вчених, новий штам передається швидше за попередників, а також важче переноситься.

У США, за словами колишнього комісара Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів Скотта Готліба, випадки "Delta" подвоюються приблизно кожні два тижні і підтверджуються у 10% всіх нових хворих. Тим часом у Великій Британії із цим варіантом пов'язують понад 90% нових заражень.

За словами декана Школи громадської охорони здоров'я Університету Брауна в США Ашиша Джа, "Delta" є "найбільш заразним варіантом, який ми коли-небудь бачили".

Згідно з даними, отриманими в Індії та інших країнах, цей штам викликає більш серйозні симптоми, зокрема біль у животі та в суглобах, нудоту, блювоту, а також втрату апетиту і слуху.

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Стурбованість також викликають повідомлення з Гуанчжоу в Китаї, де, за словами представників охорони здоров'я, 12% пацієнтів вже через три-чотири дні з моменту появи симптомів опиняються в серйозному або критичному стані. Це в чотири рази більше, аніж під час попередніх спалахів.

Індонезія в понеділок заявила, що очікує піку нової хвилі захворюваності на коронавірус на початку липня, оскільки "Delta" стає все більш домінуючим в деяких районах країни, а заповненість лікарень в Джакарті досягає 75%.

Раніше директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ганс Клюге попередив, що Європі загрожує заразніший індійський штам коронавірусу, відомий як "Delta". Він може заражати навіть тих людей, які мають імунітет.

Як повідомлялося, "індійська" версія COVID-19 містить дві мутації, які "допомагають вірусу прикріплятися до клітин". Одна з мутацій, E484Q, аналогічна E484K, виявленій раніше у "бразильскому" та "південноафриканському" варіантах. Інша мутація, L452R, також була зафіксована у "каліфорнійському" штамі.

Медичні експерти з Великої Британії дійшли до висновку, що "індійський" штам коронавірусу, який постійно змінюється й дуже заразний, поширюється значно швидше, аніж інші мутації COVID-19.

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