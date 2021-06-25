Дістався до 85 країн: очільник ВООЗ визнав "Дельту" найбільш заразним з усіх COVID-штамів

Дістався до 85 країн: очільник ВООЗ визнав "Дельту" найбільш заразним з усіх COVID-штамів

За словами очільника ВООЗ, "Дельта" швидко поширюється серед невакцинованого населення.

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адханом Гебреєсус у п'ятницю, 25 червня, висловив занепокоєння новим штамом COVID-19 "Delta" ("Дельта"), вперше виявленим в Індії.

Про це йдеться у мікроблозі ВООЗ в Twitter.

"Дельта" є найбільш трансмісивним з виявлених на сьогоднішній день варіантів COVID-19, він був ідентифікований щонайменше у 85 країнах і швидко поширюється серед невакцинованого населення", - наголосив очільник організації.

Він також заявив, що у світі очікується поява нових варіантів коронавірусу.

"Це те, що роблять віруси, вони розвиваються. Але ми можемо запобігти появі варіантів, запобігши передачі COVID-19. Все дуже просто: більше трансмісії, більше варіантів. Менше трансмісії, менше варіантів", - підсумував Гебреєсус.

Гендиректор ВООЗ зауважив, що світова спільнота зазнає невдачі, здійснюючи ті ж помилки, що і у випадку з ВІЛ-інфекцією: "Це відсутність вакцин. І ситуація в багатьох країнах з низькими доходами, особливо в Африці, дуже тривожна... Вакцини немає".

Як повідомляла головна наукова співробітниця Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан, штам "Дельта" вдвічі заразніший за "уханський", який з'явився та розповсюджувався у Китаї.

Раніше директорка Європейського центру з профілактики та контролю захворювань Андреа Аммон заявила, що до вересня "Delta" становитиме 90% усіх випадків захворювання, що циркулюватимуть в Європейському Союзі.

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