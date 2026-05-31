Дітей Путіна виховували “німці”: що дізнались журналісти про таємну родину
Журналісти з’ясували, що на родину Путіна і Кабаєвої могли працювати близько двох десятків гувернанток, серед яких були громадянки Німеччини.
Синів російського диктатора Володимира Путіна та гімнастки Аліни Кабаєвої кілька років виховували західні спеціалісти, зокрема громадянки Німеччини.
Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Система», журналісти якого вивчили відповідні документи, передає Bild.
За даними розслідувачів, йдеться про двох хлопчиків — Івана 2015 року народження та Володимира 2019 року народження. У документах Путіна і Кабаєву прямо не називали, а використовували формулювання «сім’я» та «батьки».
Журналісти стверджують, що з 2017 року на цю родину працювали близько двох десятків гувернанток. Серед них було щонайменше п’ять громадянок Німеччини. Усередині частину персоналу, за даними проєкту, називали просто «німцями».
Одна з виховательок, як пише «Система», навчала старшого хлопчика Івана німецьких слів під час прогулянок, риболовлі та збирання ягід. 2019 року, за даними журналістів, на Різдво дитина співала пісню німецькою мовою, а не російською.
Робота гувернанток була високооплачуваною, але відбувалася під жорстким контролем. За інформацією розслідувачів, виховательки отримували близько 8 тисяч доларів на місяць, мали проходити медичні огляди, писати щоденні звіти, не користуватися гаджетами під час роботи та не публікувати нічого в соцмережах без дозволу.
У проєкті «Система» зазначають, що неможливо точно встановити, чи знали німецькі гувернантки одразу, на кого саме працюють. Водночас журналісти припускають, що з часом вони могли зрозуміти, хто є їхніми роботодавцями.
Раніше ЗМІ писали, що в оточенні російського президента Володимира Путіна просувають масштабні проєкти з подовження життя, які передбачають, зокрема, біодрук людських органів та вирощування їх усередині генетично модифікованих свиней.