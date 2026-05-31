Дітей Путіна виховували “німці”: що дізнались журналісти про таємну родину

Журналісти з’ясували, що на родину Путіна і Кабаєвої могли працювати близько двох десятків гувернанток, серед яких були громадянки Німеччини.

Володимир Путін та Аліна Кабаєва / © gettyimages.com

Синів російського диктатора Володимира Путіна та гімнастки Аліни Кабаєвої кілька років виховували західні спеціалісти, зокрема громадянки Німеччини.

Про це йдеться у розслідуванні проєкту «Система», журналісти якого вивчили відповідні документи, передає Bild.

За даними розслідувачів, йдеться про двох хлопчиків — Івана 2015 року народження та Володимира 2019 року народження. У документах Путіна і Кабаєву прямо не називали, а використовували формулювання «сім’я» та «батьки».

Журналісти стверджують, що з 2017 року на цю родину працювали близько двох десятків гувернанток. Серед них було щонайменше п’ять громадянок Німеччини. Усередині частину персоналу, за даними проєкту, називали просто «німцями».

Дім Путіна на Валдаї. / © Фото з відкритих джерел

Одна з виховательок, як пише «Система», навчала старшого хлопчика Івана німецьких слів під час прогулянок, риболовлі та збирання ягід. 2019 року, за даними журналістів, на Різдво дитина співала пісню німецькою мовою, а не російською.

Робота гувернанток була високооплачуваною, але відбувалася під жорстким контролем. За інформацією розслідувачів, виховательки отримували близько 8 тисяч доларів на місяць, мали проходити медичні огляди, писати щоденні звіти, не користуватися гаджетами під час роботи та не публікувати нічого в соцмережах без дозволу.

У проєкті «Система» зазначають, що неможливо точно встановити, чи знали німецькі гувернантки одразу, на кого саме працюють. Водночас журналісти припускають, що з часом вони могли зрозуміти, хто є їхніми роботодавцями.

Раніше ЗМІ писали, що в оточенні російського президента Володимира Путіна просувають масштабні проєкти з подовження життя, які передбачають, зокрема, біодрук людських органів та вирощування їх усередині генетично модифікованих свиней.

