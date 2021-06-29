Дітей, які перехворіли на коронавірус в Індії, вражає смертельно небезпечний синдром

Мультисистемний запальний синдром розвивається через чотири-шість тижнів після одужання від COVID-19.

В Індії виявляють випадки рідкісного небезпечного для життя мультисистемного запального синдрому серед дітей, які перехворіли на коронавірус. Зазвичай такий стан розвивається через чотири-шість тижнів після того, як діти та підлітки одужали від COVID-19.

Як пише ВВС, педіатри по всій Індії повідомляють про все більше випадків цього рідкісного, але важкого стану. Наразі невідомо, скільки саме дітей постраждало від цього синдрому. До прикладу, в США, на сьогодні зафіксовано понад 4 тисячі таких випадків та 36 смертей від цієї хвороби.

"Я б хвилювався з приводу цього стану. Ми просто не знаємо, наскільки серйозною є ця проблема. Це викликає занепокоєння, але ми все ще не маємо даних про важкість цієї хвороби в Індії", - сказав індійський лікар Калантрі.

У лікарні Гангараму в Делі лікар Дхірен Гупта, педіатр інтенсивної терапії, спостерігав понад 75 пацієнтів віком від чотирьох до 15 років з березня, коли розпочалася друга хвиля коронавірусу. Він вважає, що таких випадків у столиці та передмістях було понад 500.

Лікарі стверджують, що стан є результатом надзвичайної імунної відповіді на вірус, яка може призвести до запалення життєво важливих органів.

Симптоми часто можуть імітувати інші захворювання з самого початку:

висока і стійка температура;

висип;

почервоніння очей;

запалення лімфатичних вузлів;

біль у шлунку;

низький кров'яний тиск;

біль у тілі;

млявість.

Деякі симптоми схожі на хворобу Кавасакі, іншу рідкісну хворобу, яка в основному вражає дітей віком до п’яти років.

"Синдром - це справді спектр захворювань від хвороби, схожої на Кавасакі, до поліорганної недостатності", - стверджує доктор Джума Санкар, доцент кафедри педіатрії в Індійському інституті медичних наук (AIIMS).

За словами лікарів, сплеск запалення може призвести до жахливих станів: септичного шоку, дихальної недостатності та вразити різні органи, такі як серце, нирки та печінку. Медики США зазначають, що у діти з мультисистемним запальним синдромом мають неврологічні симптоми.

"Батьки повинні бути на сторожі і вести до педіатра дітей, які одужали від COVID-19, але мають симптоми недуги", - сказала доктор Гупта.

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