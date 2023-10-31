Діти держсекретаря Блінкена одягнули на вечірку у Білий дім костюми Зеленського та прапора України (відео)

Напередодні Геловіну у Білому домі влаштували вечірку, аби привітати дітей зі святом. Діти держсекретаря Ентоні Блінкена завітали на святкування в костюмах Володимира Зеленського та прапора України.

Відео опублікувала пресслужба The White House.

Як видно на кадрах, Джо Байден був в образі самого себе - одягнув кепку та костюм, а його дружина Джилл перевтілилася у кішку - була із вушками та пухнастими манжетами на сірій сукні. Подружжя пригощало діток солодощами.

Видання Daily mail додає, що Білий дім прикрашали відомі літературні персонажі, такі як Дороті з "Чарівника країни Оз", та інші. Перша леді також організувала куточок для читання, де читала дітям "10 моторошних гарбузів", а прессекретарка Білого дому Карін Жан-П'єр у костюмі ангела читала "Першу мітлу".

На вечірку завітало близько 8000 гостей, включаючи учнів місцевих державних шкіл.

Діти держсекретаря Блінкена завітали на вечірку у Білий дім в костюмах Зеленського та прапора України

Раніше ми опублікували привітання з Геловіном 2023 року. Переглянути можна за посиланням.

Читайте також: