Діти Путіна можуть боротися за владу: в The Atlantic розкрили подробиці

Путін може мати до трьох дітей від російської спортсменки Аліни Кабаєвої.

Російський диктатор Володимир Путін усіма способами намагається тримати своє життя в таємниці.

Деталі про особисте життя Путіна розкрили в The Atlantic.

У матеріалі йдеться, що Путін активно демонструє своє захоплення хокеєм. Він і зараз нібито продовжує в нього грати, але зараз замість спортсменів на льоду грають його охоронці.

"Путін також хоче показати свої хокейні досягнення Аліні Кабаєвій, колишній олімпійській гімнастці, з якою, за чутками, він має тривалі романтичні стосунки. Їхні стосунки залишаються таємницею в Росії, але згідно з даними опозиційної медіа-групи "Центр Досьє", Кабаєва спостерігає за іграми Путіна з приватної ложі, схованої від очей персоналу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, "Центр Досьє", організація, яку фінансує Михайло Ходорковський, оприлюднив звіт, що детально описує стосунки Путіна і Кабаєвої, а також їхніх ймовірних дітей. Навіть його офіційно визнані діти від першого шлюбу живуть під вигаданими іменами.

"Кабаєва, мабуть, думала, що стане королевою, але виявилася в’язнем. Це трагедія Кремля", - сказала Ніна Хрущова, професор міжнародних відносин у Нью-Йоркській школі.

Роль колись популярної в Росії Кабаєвої, як і роль багатьох людей у близькому оточенні Путіна, залишається прихованою від громадськості.

"Достеменно невідомо, скільки дітей мають Путін і Кабаєва, але згідно з різними джерелами, їх може бути від двох до трьох. Один із них, як повідомляється, народився у 2015 році в Швейцарії, і за наявною інформацією, йому зараз близько дев'яти років. Йому подобається грати в шахи онлайн, сказав Рождественський, що говорить про те, що він може мати доступ до зовнішнього світу. Очевидно, син потенційно має доступ до інформації про злочини свого батька в Україні, зокрема викрадення українських дітей", - вказано в повідомленні.

Раніше ми писали, що Путін планує передати "трон" одному зі своїх малолітніх синів від коханки Аліни Кабаєвої.

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