Діти Путіна, олігархи, артисти-маріонетки Кремля та інші: РНБО запровадила санкції проти росіян та зрадників

Рада національної безпеки та оборони України 30 вересня ухвалила рішення щодо запровадження нових пакетів санкцій проти родичів Путіна, артистів-колаборантів з України, представників "урядів "ЛНР/ДНР" ті інших.

Рада національної безпеки та оборони України 30 вересня ухвалила рішення щодо запровадження нових пакетів санкцій проти фізичних та юридичних осіб. Під санкції потрапили 3600 осіб. Це як громадяни Росії, так і зрадники України, які перейшли на бік ворога.

Про це повідомляє Міністерство економіки.

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Під санкції РНБО потрапили:

діти та родичі Володимира Путіна та його близького оточення;

представники регіональних еліт та влади рф;

олігархи та їхнє близьке оточення;

артисти та пропагандисти, в тому числі громадяни України;

колаборанти, які перейшли на сторону ворога;

високопосадовці державних корпорацій;

представники вищого керівного складу збройних сил рф;

представники т.зв. "урядів "ЛНР/ДНР", окупаційної "влади" АР Крим та ватажків незаконних збройних формувань, що діють на окупованій території України.

"Також ухвалено санкції проти іноземних громадян – т.зв. "міжнародних спостерігачів", що брали участь у "референдумах" на тимчасово окупованих територіях України. Санкції запроваджено й проти ключових системоутворюючих компаній, банків, підприємств ОПК, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших сфер", - йдеться на сайті.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував у жовтні ескалацію на фронті.

Доля переговорів із Росією: секретар РНБО Олексій Данілов про ухвалене рішення

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