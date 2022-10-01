Діти Путіна, олігархи, артисти-маріонетки Кремля та інші: РНБО запровадила санкції проти росіян та зрадників

Рада національної безпеки та оборони України 30 вересня ухвалила рішення щодо запровадження нових пакетів санкцій проти родичів Путіна, артистів-колаборантів з України, представників "урядів "ЛНР/ДНР" ті інших.
Рада національної безпеки та оборони України 30 вересня ухвалила рішення щодо запровадження нових пакетів санкцій проти фізичних та юридичних осіб. Під санкції потрапили 3600 осіб. Це як громадяни Росії, так і зрадники України, які перейшли на бік ворога.
Про це повідомляє Міністерство економіки.
Під санкції РНБО потрапили:
- діти та родичі Володимира Путіна та його близького оточення;
- представники регіональних еліт та влади рф;
- олігархи та їхнє близьке оточення;
- артисти та пропагандисти, в тому числі громадяни України;
- колаборанти, які перейшли на сторону ворога;
- високопосадовці державних корпорацій;
- представники вищого керівного складу збройних сил рф;
- представники т.зв. "урядів "ЛНР/ДНР", окупаційної "влади" АР Крим та ватажків незаконних збройних формувань, що діють на окупованій території України.
"Також ухвалено санкції проти іноземних громадян – т.зв. "міжнародних спостерігачів", що брали участь у "референдумах" на тимчасово окупованих територіях України. Санкції запроваджено й проти ключових системоутворюючих компаній, банків, підприємств ОПК, добувної, енергетичної, комунікаційної, логістичної та інших сфер", - йдеться на сайті.
Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував у жовтні ескалацію на фронті.
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