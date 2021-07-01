Діти серед жертв обвалу в США і смертельна спека в Канаді. П'ять новин, які ви могли проспати

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П'ять новин, які ви могли проспати:
- "Крим — це Україна": НАТО озвучило різку заяву щодо РФ після інциденту з британським есмінцем. Читати далі –>
- Вищий суд Пенсільванії звільнив американського актора та коміка Білла Косбі, який майже три роки сидів у в'язниці за зґвалтування. Читати далі –>
- Сьомого дня після обвалення 12-поверхівки поблизу Маямі рятувальники витягли з-під завалів тіла двох дітей 4 і 10 років. Загальна кількість жертв збільшилася до 18, доля ще 145 людей досі невідома. Читати далі –>
- The Associated Press повідомило, що Компанії Trump Organization, яка належить експрезидентові США Дональду Трампу, і її фінансовому директору Аллену Вайссельбергу висунули звинувачення. Читати далі –>
- У канадській провінції Британська Колумбія від 25 до 30 червня щонайменше 486 людей раптово померли під час аномальної спеки. Читати далі –>