Діти в усьому світі заражаються респіраторним вірусом: що сталося

Через карантинні заходи діти не виробили імунітет проти вірусу.

У США, Швейцарії, Японії та Великій Британії лікарі зафіксували випадки масового зараження маловідомим респіраторно-синцитіальним вірусом серед дітей.

Про це інформує BBC News.

Як заявив глава відділення дитячих інфекційних захворювань в одній з лікарень Нью-Йорка в США Рабіа Ага, випадки зараження дітей новим вірусом відбулися ще в квітні на тлі пандемії COVID-19, яка вплинула на поширення респіраторних-синцитіальних вірусів. Через карантинних заходів діти не виробили імунітет проти вірусу.

Сплеск захворюваності RSV серед немовлят і дітей стався після того, як коронавірусні заходи були ослаблені.

Респіраторно-синцитіальний вірус людини — вид вірусів, що викликає інфекції дихальних шляхів.

У США до 60% немовлят заражаються респіраторно-синцитіальним вірусом під час першого епідемічного сезону, і практично всі діти переносять інфекцію до віку двох-трьох років. Серед всіх інфікованих цим вірусом лише у 2-3% виникає капілярний бронхіт і є показання до госпіталізації. Деякі новонароджені можуть бути інфіковані кілька разів навіть в період одного епідемічного сезону. Важкі інфекції значно частіше зустрічаються серед літніх людей.

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